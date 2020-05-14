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Борги за Арену Львів, НСК Олімпійський та інші об'єкти Євро-2012 можуть погасити – сума майже досягла мільярда гривень

17:29 209 Читать на русском
Борги за Арену Львів, НСК Олімпійський та інші об'єкти Євро-2012 можуть погасити – сума майже досягла мільярда гривень
Арена Львів / Фото з відкритих джерел

Уряд України вирішив розібратися із завершенням та повним введенням в експлуатацію об'єктів спортивної та транспортної інфраструктури, будівництво яких було почато та не завершено в рамках підготовки до Євро-2012.

Як повідомив у Facebook міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, у четвер була проведена відповідна нарада.

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"Наразі буде проведений детальний аналіз стану інфраструктурних проектів, скорегована потреба у коштах та розроблена дорожня карта по кожному об'єкту, які будуть презентовані на черговому засіданні Кабінету міністрів України. Це – перший реальний крок до вирішення проблеми, що тягнулась з 2012 року", – зазначив Немчінов.

Зокрема, стадіон Арена Львів має борги у 114 млн грн, НСК Олімпійський – 139 млн грн, а разом зі всіма іншими об'єктами сума складає 972,51 млн гривень. На нараді усі відповідні органи та структури визначили шляхи вирішення погашення боргових зобов'язань та дофінансування Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні Євро-2012.

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Теги
Арена Львів НСК Олімпійський футбольні фінанси футбольні стадіони
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