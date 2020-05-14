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Долги за Арену Львов, НСК Олимпийский и другие объекты Евро-2012 могут погасить – сумма почти достигла миллиарда гривен

17:30 19 Читати українською
Долги за Арену Львов, НСК Олимпийский и другие объекты Евро-2012 могут погасить – сумма почти достигла миллиарда гривен
Арена Львов / Фото из открытых источников

Правительство Украины решило разобраться с завершением и полным вводом в эксплуатацию объектов спортивной и транспортной инфраструктуры, строительство которых было начато и не завершено в рамках подготовки к Евро-2012.

Как сообщил в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов, в четверг было проведено соответствующее совещание.

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"Сейчас будет проведен детальный анализ инфраструктурных проектов, скорректирована потребность в средствах и разработана дорожная карта по каждому объекту, которые будут представлены на очередном заседании Кабинета министров Украины. Это – первый реальный шаг к решению проблемы, которая тянулась с 2012 года", – отметил Немчинов.

В частности, стадион Арена Львов имеет долги в 114 млн грн, НСК Олимпийский – 139 млн грн, а вместе со всеми другими объектами сумма составляет 972,51 млн гривен. На совещании все соответствующие органы и структуры определили пути решения погашение долговых обязательств и дофинансирование Государственной целевой программы по подготовке и проведению в Украине Евро-2012.

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Теги
Арена Львов НСК Олимпийский футбольные финансы футбольные стадионы
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