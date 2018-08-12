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Бордо зазнав сенсаційної поразки перед матчем з Маріуполем у Лізі Європи

19:58 467 Читать на русском
Бордо зазнав сенсаційної поразки перед матчем з Маріуполем у Лізі Європи
Бордо зазнав сенсаційної поразки перед матчем з Маріуполем у Лізі Європи

Бордо у рідних стінах зазнав несподіваної поразки від Страсбура.

У 1 турі французької Ліги 1 Бордо приймав Страсбур.

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Вже на 13-й хвилині господарі залишились у меншості.

Команда гостей завдяки кількісній перевазі влаштувала облогу воріт Бордо та зуміла реалізувати 2 моменти.

Зазначимо, що Бордо грав основним складом.

Маріуполь французи прийматимуть у четвер, 16 серпня.

Ліга 1, 1 тур

Бордо – Страсбур – 0:2

Голи: Сіссоко, 68, Да Коста, 79

Франція1 турШабан-Дельма (Бордо)

Бордо - Страсбур: Неділя 12 серпня 2018

Бордо
Матч завершено
0 : 2
Страсбур
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Теги
Франція Бордо - Страсбур Бордо - Маріуполь Бордо Бордо Страсбур Страсбур
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