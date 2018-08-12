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Бордо потерпел сенсационное поражение перед матчем с Мариуполем в Лиге Европы

20:02 127 Читати українською
Бордо потерпел сенсационное поражение перед матчем с Мариуполем в Лиге Европы
Бордо потерпел сенсационное поражение перед матчем с Мариуполем в Лиге Европы

Бордо в родных стенах потерпел неожиданное поражение от Страсбура.

В 1 туре французской Лиги 1 Бордо принимал Страсбур.

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Уже на 13-й минуте хозяева остались в меньшинстве.

Команда гостей благодаря численному превосходству устроила осаду ворот Бордо и сумела реализовать 2 момента.

Отметим, что Бордо играл основным составом.

Мариуполь французы будут принимать в четверг, 16 августа.

Лига 1, 1 тур

Бордо – Страсбург – 0: 2

Голы: Сиссоко, 68, Да Коста, 79

Франция1 турШабан-Дельма (Бордо)

Бордо - Страсбур: Воскресенье 12 августа 2018

Бордо
Матч окончен
0 : 2
Страсбур
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Франция Бордо - Страсбур Бордо - Мариуполь Бордо Бордо Страсбур Страсбур
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