Топалов забив уже на 5 хвилині, проте його гол у ворота Інгульця скасували через офсайд. Перед перервою азовці заробили пенальті, який реалізував Бондаренко, а у другій половині голи посипались один за одним. Зі стартом другого тайму оформив дубль Бондаренко, але Плохотнюк та Коваленко вже через 6 хвилин вирівняли становище.

Маріуполь перестріляв Інгулець у божевільному матчі з сімома голами, трьома пенальті та хет-триком вихованця Шахтаря

Вихованець Шахтаря знову реалізував пенальті, забивши свій третій гол за поєдинок, а Стасюк одразу збільшив перевагу азовців до двох м'ячів. Гол Шевцова з пенальті вже ніяк не вплинув на результат – Маріуполь втримав перемогу.