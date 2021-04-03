Хет-трик вихованця Шахтаря у відеоогляді матчу Маріуполь – Інгулець – 4:3
Маріуполь перестріляв Інгулець у надрезультативному поєдинку 20-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Маріуполь – Інгулець.
Топалов забив уже на 5 хвилині, проте його гол у ворота Інгульця скасували через офсайд. Перед перервою азовці заробили пенальті, який реалізував Бондаренко, а у другій половині голи посипались один за одним. Зі стартом другого тайму оформив дубль Бондаренко, але Плохотнюк та Коваленко вже через 6 хвилин вирівняли становище.
Маріуполь перестріляв Інгулець у божевільному матчі з сімома голами, трьома пенальті та хет-триком вихованця Шахтаря
Вихованець Шахтаря знову реалізував пенальті, забивши свій третій гол за поєдинок, а Стасюк одразу збільшив перевагу азовців до двох м'ячів. Гол Шевцова з пенальті вже ніяк не вплинув на результат – Маріуполь втримав перемогу.