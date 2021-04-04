Бондаренко стал автором первого хет-трика сезона 2020/21 в УПЛ
Хавбек азовцев Артем Бондаренко, права на которого принадлежат Шахтеру, поделился эмоциями после матча 20-го тура против Ингульца.
"Думаю, что самым важным стал третий гол, ведь он позволил нам вновь выйти вперед – 3:2. Кстати, два из трех голов я забивал с 11-метровой отметки, пробивая в разные углы. И не прогадал, выигрывая эти дуэли. Вот если был бы назначен еще один пенальти, то, скорее всего, пришлось бы уже пробивать по центру ворот.
Хет-трик воспитанника Шахтера в видеообзоре матча Мариуполь – Ингулец – 4:3
Нам удалось прервать многоматчевую безвыигрышную серию – мы сделали это в поединке с соседом по турнирной таблице, где на кону было шесть очков. Одержали заслуженную победу в день рождения мариупольской футбольной команды, которой исполнилось 61 год. Поэтому свой хет-трик посвящаю команде Mариуполь и ее болельщикам.
Сейчас в моем активе уже семь забитых мячей и будет здорово, если удастся преодолеть рубеж в десять голов. К этому и буду стремиться в ближайших матчах", – сказал Бондаренко в комментарии Meta Ratings.
Напомним, Мариуполь одолел Ингулец со счетом 4:3, а Бондаренко записал на свой счет три гола – Артем забил на 45-й, 46-й и 60-й минутах, дважды реализовав пенальти. Это первый хет-трик 20-летнего футболиста в чемпионате Украины и первый вообще в текущем сезоне УПЛ.
Мариуполь перестрелял Ингулец в сумасшедшем матче с семью голами, тремя пенальти и хет-триком воспитанника Шахтера