"Думаю, что самым важным стал третий гол, ведь он позволил нам вновь выйти вперед – 3:2. Кстати, два из трех голов я забивал с 11-метровой отметки, пробивая в разные углы. И не прогадал, выигрывая эти дуэли. Вот если был бы назначен еще один пенальти, то, скорее всего, пришлось бы уже пробивать по центру ворот.

Хет-трик воспитанника Шахтера в видеообзоре матча Мариуполь – Ингулец – 4:3

Нам удалось прервать многоматчевую безвыигрышную серию – мы сделали это в поединке с соседом по турнирной таблице, где на кону было шесть очков. Одержали заслуженную победу в день рождения мариупольской футбольной команды, которой исполнилось 61 год. Поэтому свой хет-трик посвящаю команде Mариуполь и ее болельщикам.

Сейчас в моем активе уже семь забитых мячей и будет здорово, если удастся преодолеть рубеж в десять голов. К этому и буду стремиться в ближайших матчах", – сказал Бондаренко в комментарии Meta Ratings.

Напомним, Мариуполь одолел Ингулец со счетом 4:3, а Бондаренко записал на свой счет три гола – Артем забил на 45-й, 46-й и 60-й минутах, дважды реализовав пенальти. Это первый хет-трик 20-летнего футболиста в чемпионате Украины и первый вообще в текущем сезоне УПЛ.

Мариуполь перестрелял Ингулец в сумасшедшем матче с семью голами, тремя пенальти и хет-триком воспитанника Шахтера