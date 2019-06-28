toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Португалія
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019

Бондаренко офіційно перейшов з Шахтаря до Віторії Гімараєш

23:11 370 Читать на русском
Бондаренко офіційно перейшов з Шахтаря до Віторії Гімараєш
Валерій Бондаренко / фото: ФК Віторія Гімараєш

Захисник Шахтаря Валерій Бондаренко проведе наступний сезон в оренді у Віторії Гімараєш.

Валерій Бондаренко прибув до Португалії і підписав орендну угоду з Віторією Гімараєш, повідомляє офіційний сайт клубу.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво

Угода розрахована на сезон 2019/20. Раніше зазначалось, що Бондаренко може перейти до Віторії Гімараєш як частина угоди щодо головного тренера Шахтаря Луїша Каштру.

У сезоні 2018/19 Бондаренко провів у складі Олександрії 19 матчів у всіх турнірах, відзначившись 1 голом. Після переходу в Шахтар захисник зіграв лише один поєдинок за першу команду.

Шахтар 2019/20 vs розпродаж – Марлос, Ісмаїлі, чемпіон світу та ще 10 гравців, яких Каштру ризикує втратити

blog_ava
Незабитий вирішальний пенальті Дерліса у відеоогляді матчу Бразилія – Парагвай – 0:0 (4:3 пен)
08:49
5163
Теги
Головне Віторія Гімараєш Віторія Гімараєш Португалія Трансфери Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Валерій Бондаренко Валерій Бондаренко Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
18
хв
Колумбія
02:00
Чилі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук