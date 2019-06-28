Бондаренко офіційно перейшов з Шахтаря до Віторії Гімараєш

Захисник Шахтаря Валерій Бондаренко проведе наступний сезон в оренді у Віторії Гімараєш.

Валерій Бондаренко прибув до Португалії і підписав орендну угоду з Віторією Гімараєш, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Угода розрахована на сезон 2019/20. Раніше зазначалось, що Бондаренко може перейти до Віторії Гімараєш як частина угоди щодо головного тренера Шахтаря Луїша Каштру.

У сезоні 2018/19 Бондаренко провів у складі Олександрії 19 матчів у всіх турнірах, відзначившись 1 голом. Після переходу в Шахтар захисник зіграв лише один поєдинок за першу команду.

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