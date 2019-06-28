Бондаренко официально перешел из Шахтера в Виторию Гимараэш

Защитник Шахтера Валерий Бондаренко проведет следующий сезон в аренде в Витории Гимараэш.

Валерий Бондаренко прибыл в Португалию и подписал арендное соглашение с Виторией Гимараэш, сообщает официальный сайт клуба.

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Соглашение рассчитано на сезон 2019/20. Ранее отмечалось, что Бондаренко может перейти в Виторию Гимараэш как часть сделки по главному тренеру Шахтера Луиша Каштру.

В сезоне 2018/19 Бондаренко провел в составе Александрии 19 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом. После перехода в Шахтер защитник сыграл лишь один поединок за первую команду.

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