Защитник Шахтера Валерий Бондарь не захотел оставаться дома во время короткого перерыва между зимними сборами.

Валерий Бондарь вместе со своей очаровательной женой Дашей Савиной полетели в Барселону, где не смогли обойти стороной домашнюю арену испанского гранда.

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"Небольшой перерыв между сборами проводим с пользой для себя, знакомимся с новой страной и ее достопримечательностями. Стадион Камп Ноу завораживает своей масштабностью. Вживую еще лучше, чем на видео и фото", – написал Валерий в Instagram.

В нынешнем сезоне Бондарь сыграл за "горняков" 8 матчей.

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