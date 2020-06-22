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Бондар назвав двох гравців збірної України, без яких тріумф на ЧС-2019 U-20 був би неможливий

18:50 - Читать на русском
Бондар назвав двох гравців збірної України, без яких тріумф на ЧС-2019 U-20 був би неможливий
Максим Чех / Фото УАФ

Захисник Шахтаря Валерій Бондар обрав двох гравців збірної України U-20, які незаслужено залишились поза увагою ЗМІ після чемпіонату світу 2019.

"Хочу назвати двох гравців – Кирило Дришлюк і Максим Чех. Це два півзахисники, які виконували дуже великий обсяг роботи. Вони допомагали як в захисті, так і в атаці. Практично вся команда трималася на них", – заявив Бондар для ТК Футбол.

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Дришлюк зараз захищає кольори латвійського Спартакса Юрмала, а Чех виступає на правах оренди за Маріуполь, контракт гравця належить Шахтарю.

Нагадаємо, на ЧС-2019 U-20 збірна України під керівництвом Олександра Петракова здобула золоті медалі турніру.

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Теги
Збірна України Кирило Кирило Дришлюк Валерій Валерій Бондар Максим Максим Чех Україна U-20 Україна U-20
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