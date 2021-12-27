"Для багатьох стало несподіванкою, що на зимову перерву ми підемо на другій сходинці турнірної таблиці чемпіонату України. Перед Шахтарем завжди стоїть завдання виграти всі титули в Україні і вдало грати в єврокубках. Думаю, у зв'язку з цим весняна частина чемпіонату буде ще цікавішою.

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Крім того, чемпіонат і наше суперництво з Динамо стало цікавішим, тому що киян очолив Мірча Луческу. Наш головний конкурент додав – тим захопливішим навесні буде чемпіонат і наша боротьба з киянами. Ми зробимо все можливе, щоб знову стати чемпіонами.

Ліга чемпіонів цього року запам'яталася як перемогами, так і поразками. Упевнений, що висновки нами будуть зроблені, щоб все хороше в нашій грі зберегти, а помилок, як в матчі з Борусією, не повторити в майбутньому. Ми самі не очікували, що так багато пропустимо в іграх з німцями", – сказав Бондар у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, Шахтар закінчив першу частину сезону на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ відставши від Динамо на одне очко.

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