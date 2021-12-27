"Для многих стало неожиданностью, что на зимний перерыв мы уйдем на втором месте в таблице чемпионата Украины. Перед Шахтером всегда стоит задача выиграть все титулы в Украине и удачно играть в еврокубках. Думаю, в связи с этим весенняя часть чемпионата будет еще интереснее.

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Кроме того, чемпионат и наше соперничество с Динамо стало интереснее, потому что киевлян возглавил Мирча Луческу. Наш главный конкурент добавил – тем увлекательнее весной будет чемпионат и наша борьба с киевлянами. Мы сделаем все возможное, чтобы снова стать чемпионами.

Лига чемпионов в этом году запомнилась как победами, так и поражениями. Уверен, что выводы нами будут сделаны, чтобы все хорошее в нашей игре сохранить, а ошибок, как в матче с Боруссией, не повторить в будущем. Мы сами не ожидали, что так много пропустим в играх с немцами", – сказал Бондарь в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, Шахтер закончил первую часть сезона на второй строчке турнирной таблицы УПЛ отстав от Динамо на одно очко.

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