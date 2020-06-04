Бонавентуре пояснив, хто надихнув його на два голи Реалу – екс-форвард Зорі "виконав" Роналду на Бернабеу

Форвард Брюгге Денніс Бонавентуре пригадав своє святкування гола у ворота Реала на Сантьяго Бернабеу.

"Я розмовляв з Віктором Осімхеном перед грою, тому що він грає в Лізі чемпіонів. Він сказав, що я заб'ю. Тоді я відповів, що якщо заб'ю, то відсвяткую, як Роналду, і це буде справжнім божевіллям. Під час матчу я забив і зробив це.

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Гра була не в моїй голові. Я забив і відсвяткував гол. Я хотів, щоб гра закінчилася швидше, і спішив поговорити з Осімхеном та Етебо, які казали мені, що Реал розгромить нас. Саме тому я хотів, щоб ми перемогли. Після гри Етебо сказав, що ми добре постаралися і привітав мене", – поділився Бонавентуре в коментарі allnigeriasoccer.

Відзначимо, що дубль нігерійського нападника дозволив Брюгге поїхати з Мадрида із сенсаційною нічиєю 2:2 в активі. Нагадаємо, Бонавентуре виступав за луганську Зорю з 2016 по 2017 роки.

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