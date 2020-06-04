toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Бельгія
ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Бонавентуре пояснив, хто надихнув його на два голи Реалу – екс-форвард Зорі "виконав" Роналду на Бернабеу

18:35 146 Читать на русском
Бонавентуре пояснив, хто надихнув його на два голи Реалу – екс-форвард Зорі "виконав" Роналду на Бернабеу
Денніс Бонавентуре / SapoDesporto

Форвард Брюгге Денніс Бонавентуре пригадав своє святкування гола у ворота Реала на Сантьяго Бернабеу.

56’ Серхіо Рамос
86’ Каземіро
 
Денніс Еммануель Бонавентуре 10’
Денніс Еммануель Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Денніс Еммануель Бонавентуре
39’ Денніс Еммануель Бонавентуре
56’ Серхіо Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземіро

"Я розмовляв з Віктором Осімхеном перед грою, тому що він грає в Лізі чемпіонів. Він сказав, що я заб'ю. Тоді я відповів, що якщо заб'ю, то відсвяткую, як Роналду, і це буде справжнім божевіллям. Під час матчу я забив і зробив це.

Брюгге визначився з ціною на екс-форварда Зорі – є інтерес відразу з трьох чемпіонатів

Гра була не в моїй голові. Я забив і відсвяткував гол. Я хотів, щоб гра закінчилася швидше, і спішив поговорити з Осімхеном та Етебо, які казали мені, що Реал розгромить нас. Саме тому я хотів, щоб ми перемогли. Після гри Етебо сказав, що ми добре постаралися і привітав мене", – поділився Бонавентуре в коментарі allnigeriasoccer.

Відзначимо, що дубль нігерійського нападника дозволив Брюгге поїхати з Мадрида із сенсаційною нічиєю 2:2 в активі. Нагадаємо, Бонавентуре виступав за луганську Зорю з 2016 по 2017 роки.

Барселона потребує грошей – визначені основні кандидати "на вихід", або Неймар як жертва кризи та ультиматуму ПСЖ

blog_ava
"Іспанський тренер поставив Суркісам єдину умову": він привозив у Динамо топового наставника, а в Шахтар – Брандау
12:00
17401
Теги
Віктор Осімхен Віктор Осімхен Реал Мадрид - Брюгге Брюгге Брюгге Бельгія Денніс Еммануель Бонавентуре Денніс Еммануель Бонавентуре Огенекаро Етебо Огенекаро Етебо Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Реал Мадрид Реал Мадрид
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
20
год
:
47
хв
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Майнц
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук