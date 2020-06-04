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Бонавентуре объяснил, кто вдохновил его на два гола Реалу – экс-форвард Зари "исполнил" Роналду на Бернабеу

18:45 13 Читати українською
Бонавентуре объяснил, кто вдохновил его на два гола Реалу – экс-форвард Зари "исполнил" Роналду на Бернабеу

Форвард Брюгге Деннис Бонавентуре вспомнил свое празднование гола в ворота Реала на Сантьяго Бернабеу.

56’ Серхио Рамос
86’ Каземиро
 
Деннис Эммануэль Бонавентуре 10’
Деннис Эммануэль Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
39’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
56’ Серхио Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземиро

"Я разговаривал с Виктором Осимхеном перед игрой, потому что он играет в Лиге чемпионов. Он сказал, что я забью, а я ответил, что если я забью и отпраздную, как Роналду – это будет настоящим безумием. Во время матча я забил и отпраздновал именно так.

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Игра была не в моей голове. Я забил и отпраздновал гол. Я хотел, чтобы игра закончилась быстрее, и спешил поговорить с Осимхеном и Этебо, которые говорили мне, что Реал разгромит нас. Именно поэтому я хотел, чтобы мы победили. После игры Этебо сказал, что мы хорошо постарались и поздравил меня", – поделился Бонавентуре в комментарии allnigeriasoccer.

Отметим, что дубль нигерийского нападающего позволил Брюгге уехать из Мадрида с сенсационным ничьей 2:2 в активе.

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Виктор Осимхен Виктор Осимхен Реал Мадрид - Брюгге Брюгге Брюгге Бельгия Деннис Эммануэль Бонавентуре Деннис Эммануэль Бонавентуре Огенекаро Этебо Огенекаро Этебо Криштиану Роналду Криштиану Роналду Реал Мадрид Реал Мадрид
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