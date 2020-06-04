Бонавентуре объяснил, кто вдохновил его на два гола Реалу – экс-форвард Зари "исполнил" Роналду на Бернабеу

Форвард Брюгге Деннис Бонавентуре вспомнил свое празднование гола в ворота Реала на Сантьяго Бернабеу.

"Я разговаривал с Виктором Осимхеном перед игрой, потому что он играет в Лиге чемпионов. Он сказал, что я забью, а я ответил, что если я забью и отпраздную, как Роналду – это будет настоящим безумием. Во время матча я забил и отпраздновал именно так.

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Игра была не в моей голове. Я забил и отпраздновал гол. Я хотел, чтобы игра закончилась быстрее, и спешил поговорить с Осимхеном и Этебо, которые говорили мне, что Реал разгромит нас. Именно поэтому я хотел, чтобы мы победили. После игры Этебо сказал, что мы хорошо постарались и поздравил меня", – поделился Бонавентуре в комментарии allnigeriasoccer.

Отметим, что дубль нигерийского нападающего позволил Брюгге уехать из Мадрида с сенсационным ничьей 2:2 в активе.

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