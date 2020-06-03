Брюгге визначився з ціною на екс-форварда Зорі – є інтерес відразу з трьох чемпіонатів

Брюгге сподівається на вигідний продаж свого провідного форварда Денніса Бонавентуре.

Новоспечені чемпіони Бельгії розраховують отримати за нігерійця щонайменше 20 млн євро, стверджує Voetbalprimeur.

Брюгге презентував оренду Соболя цікавим відео – прес-службі бельгійського клубу довелось вчити українську

Контракт Бонавентуре закінчується влітку 2022 року, тому тримати його ще один сезон Брюгге не збирається. На 22-річного форварда є попит відразу в трьох чемпіонатах – Туреччині, Італії та Англії. Не виключено, що за Денніса розпочнуться серйозні торги, і Брюгге отримає навіть більше, ніж очікує.

У нинішньому сезоні Бонавентуре провів 33 матчі в усіх турнірах, забив 9 м'ячів. Зокрема, нігерійський форвард двічі засмутив мадридський Реал на Бернабеу й забив МЮ у Лізі Європи. У сезоні 2016/17 він захищав кольори луганської Зорі.

Карраскаль очолює список бажань амбітного італійського клубу – його хочуть більше за Циганкова