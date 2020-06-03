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Брюгге визначився з ціною на екс-форварда Зорі – є інтерес відразу з трьох чемпіонатів

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Брюгге визначився з ціною на екс-форварда Зорі – є інтерес відразу з трьох чемпіонатів
Денніс Бонавентуре / Getty Images

Брюгге сподівається на вигідний продаж свого провідного форварда Денніса Бонавентуре.

Новоспечені чемпіони Бельгії розраховують отримати за нігерійця щонайменше 20 млн євро, стверджує Voetbalprimeur.

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Контракт Бонавентуре закінчується влітку 2022 року, тому тримати його ще один сезон Брюгге не збирається. На 22-річного форварда є попит відразу в трьох чемпіонатах – Туреччині, Італії та Англії. Не виключено, що за Денніса розпочнуться серйозні торги, і Брюгге отримає навіть більше, ніж очікує.

У нинішньому сезоні Бонавентуре провів 33 матчі в усіх турнірах, забив 9 м'ячів. Зокрема, нігерійський форвард двічі засмутив мадридський Реал на Бернабеу й забив МЮ у Лізі Європи. У сезоні 2016/17 він захищав кольори луганської Зорі.

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Теги
Трансфери Брюгге Брюгге Бельгія Денніс Еммануель Бонавентуре Денніс Еммануель Бонавентуре
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