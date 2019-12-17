Бонавентуре: Мій трансфер в Динамо зірвався через агента

Нападник Брюгге Денніс Бонавентуре розповів про зірваний перехід в київське Динамо.

"У Динамо в мене все було добре. На тренуваннях я сподобався Реброву, але тоді трансфер не відбувся через агента. Він хотів влаштувати мене в європейський топ-клуб", – зазначив Бонавентуре в програмі Профутбол.

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Нагадаємо, 21-річний форвард встиг пограти в Україні у складі Зорі з 2016 по 2017 роки та перебрався до Брюгге.

У поточному сезоні на його рахунку 23 матчі, 7 голів та 2 асисти у всіх турнірах за Брюгге. Зокрема, саме Бонавентуре став автором дубля у ворота Реала в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, який сенсаційно завершився внічию 2:2.

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