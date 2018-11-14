Бонавентура лягає на операцію – він пропустить від 3 до 5 місяців

Хавбек Мілана Джакомо Бонавентура перенесе операцію на коліні.

Бонавентура травмувався наприкінці жовтня і відтоді не грав за Мілан. Зараз футболіст і клуб вирішили, що Джакомо необхідна операція на коліні. Як наслідок, 29-річний півзахисник пропустить від 3 до 5 місяців, повідомляє Sky Sport Italia.

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Гравець бореться з запаленням колінного суглоба від початку сезону, а сьогодні після численних тестів і консультацій було прийнято рішення погодитися на хірургічне втручання. Коли Бонавентура ляже на операцію, Мілан повідомить у четвер.

Це серйозний удар по "россонері", які не можуть розраховувати також на Лукаса Білью, Матео Мусаккіо та Маттіа Кальдару. У цьому розіграші Серії А Бонавентура провів 8 матчів, в яких забив 3 голи.