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Сусо не відкидає потенційний трансфер в Реал, який проявляє до нього інтерес

19:31 177 Читать на русском
Сусо не відкидає потенційний трансфер в Реал, який проявляє до нього інтерес
Сусо / Mediaset

Хавбек Мілана Хесус Сусо хотів би пограти за мадридський клуб, який готовий виплатити його клаусулу.

"Я відчуваю себе потрібним Мілану. Я щасливий і маю добрі стосунки з тренером. Перехід в Реал Мадрид? Я дуже добре почуваюся в Мілані, але зрозуміло, що завжди приємніше грати вдома.

Коли найбільші клуби світу слідкують за тобою, можна тільки пишатися. Це означає, що ти все робиш правильно. Гра в такому клубі може зробити вас щасливим", – сказав Сусо на Radio Marca.

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Раніше з'явилася інформація, що Реал цікавиться Сусо і готовий виплатити клаусулу, яка прописана в його контракті з Міланом – близько 40 млн євро.

У цьому сезоні іспанець є явним лідером кризового Мілана. Сусо забив 4 голи та оформив 8 асистів у Серії А, а також має другу найкращу середню оцінку в чемпіонаті від провідних італійських видань після Кріштіану Роналду.

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