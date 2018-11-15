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Бонавентура ложится на операцию – он пропустит от 3 до 5 месяцев

14 ноября 22:56 22 Читати українською
Бонавентура ложится на операцию – он пропустит от 3 до 5 месяцев
Джакомо Бонавентура / Twitter

Хавбек Милана Джакомо Бонавентура перенесет операцию на колене.

Бонавентура травмировался в конце октября и с тех пор не играл за Милан. Сейчас футболист и клуб решили, что Джакомо необходима операция на колене. Как следствие, 29-летний полузащитник пропустит от 3 до 5 месяцев, сообщает Sky Sport Italia.

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Игрок борется с воспалением коленного сустава с начала сезона, а сегодня после многочисленных тестов и консультаций было принято решение согласиться на хирургическое вмешательство. Когда Бонавентура ляжет на операцию, Милан сообщит в четверг.

Это серьезный удар по "россонери", которые не могут рассчитывать также на Лукаса Билью, Матео Мусаккио и Маттиа Кальдару. В этом розыгрыше Серии А Бонавентура провел 8 матчей, в которых забил 3 гола.

Теги
Италия Джакомо Бонавентура Джакомо Бонавентура Милан Милан
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