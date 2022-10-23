Болонья перед матчем з Лечче відставала від свого візаві лише на одне очко, тож результат протистояння мав особливу цінність. Вже на початку зустрічі Арнаутовіч заробив на собі пенальті і сам же реалізував покарання, розвівши по кутах м'яч і Фальконе. Цей гол став для Марко сьомим у сезоні і дозволив йому одноосібно закріпитись на вершині топу найкращих голеадорів Серії А.

Казка сенсації сезону завершується – Удінезе без шансів програв Торіно, який перервав серію без перемог

В середині тайму навіс з кутового, який вдало замкнув Фергюсон, збільшив перевагу господарів до двох голів. Баскіротто по перерві міг скорочувати рахунок, але бракувало влучності. Наприкінці матчу Орсоліні та Пош могли остаточно поховати Лечче, але удар першого пройшов повз стійку, а з пострілом другого впорався Фальконе.

Перемога принесла Болоньї 10 очок і підняла одразу на чотири сходинки, Лечче опустився на 17-те місце турнірної таблиці Серії А.

Інтер перестріляв Фіорентину у матчі з божевільною кінцівкою і епічним голом Мхітаряна, Мілан здолав дітище Берлусконі