Болонья перед матчем с Лечче отставала от своего визави лишь на одно очко, поэтому результат противостояния имел особую ценность. Уже в начале встречи Арнаутович заработал на себе пенальти и сам же реализовал наказание, разведя по углам мяч и Фальконе. Этот гол стал для Марко седьмым в сезоне и позволил ему единолично закрепиться на вершине топа лучших голеадоров Серии А.

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В середине тайма навес с углового, который удачно замкнул Фергюсон, увеличил преимущество хозяев до двух голов. Баскиротто после перерыва мог сокращать счет, но не хватало точности. В конце матча Орсолини и Пош могли окончательно похоронить Лечче, но удар первого прошел мимо стойки, а с выстрелом второго справился Фальконе.

Победа принесла Болонье 10 очков и подняла сразу на четыре ступени, Лечче опустился на 17 место турнирной таблицы Серии А.

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