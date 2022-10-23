Фриульці не змогли зберегти темп, завдяки якому на початку сезону сенсаційно очолювали Серію А. Зрештою, за нічиї проти Лаціо й Аталанти критикувати не варто, а от з кризовим Торіно потрібно було повертатися на переможний шлях. Натомість рахунок відкрили саме "бики". Влашіч прорвався лівим флангом і подав у штрафний майданчик. Там м'яч дістався Айні, який без проблем переграв голкіпера.

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Втримати перевагу підопічні Івана Юріча не змогли. Низка грубих помилок в обороні призвела до того, що Удоджі викотив Деулофеу на порожні ворота. Один з найкращих асистентів чемпіонату забив свій другий гол у сезоні. На перерву команди пішли за цілком закономірного нічийного рахунку. А от у другому таймі Торіно повністю контролював ситуацію. Ось лише зробити одну зі своїх атак результативною ніяк не вдавалося. Допомогла поява Радоньїча, який за кілька хвилин після виходу на заміну асистував Пеллегрі. Удінезе намагався врятуватися, але авантюризм ледь не завершився ще одним пропущеним. Карамо змарнував божевільний момент у компенсований час.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Торіно, який перервав 5-матчеву (з них – 4 поразки) безвиграшну серію. "Бики" піднялися на 9 місце. Удінезе програв вперше від стартового туру сезону і віддаляється від зони Ліги чемпіонів.