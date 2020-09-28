В рамках 2-го тура Серии А Парма на выезде уступила Болонье. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол24".

Парма приехала в гости к Болонье. Хозяева открыли счет уже на 16-й минуте. Это Роберто Сориано головой замкнул навес с углового. На 30-й тот же Сориано, с пределов штрафной площадки, мастерски пробил в правую девятку и записал в свой актив дубль.

После перерыва хозяева увеличили преимущество до разгромного – Сориано отдал идеальную разрезную в штрафную на Андреаса Ольсена и он мощно пробил по центру ворот. После этого, на 67-й "крестоносцы" отыграли один гол. Это Эрнани вышел один на один с голкипером и нанес удар в дальний угол ворот. На 76-й минуте Парма еще и осталась в меньшинстве – Якопони получил красную карточку за срыв атаки. Под занавес встречи Паласио получил прекрасную диагональ в штрафную от Медела и положил еще один.

Болонья одержала первую победу в сезоне и расположилась на 11-й строчке турнирной таблицы, а пармезанцы проиграли вторую подряд игру и занимают 19-е место.

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