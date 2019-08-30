Болонья у компенсований час вирвала перемогу над СПАЛом, очоливши турнірну таблицю Серії А

В рамках матчу-відкриття 2-го туру чемпіонату Італії СПАЛ зазнав драматичної виїзної поразки у Болоньї (1:0).

Перший тайм зустрічі виглядав доволі рівно, але Болонья була трішки гострішою. Зокрема, господарі могли відкрити рахунок на 13-й хвилині після навісу, який головою замкнув Дестро – один із захисників перевів м'яч у стійку. На 24-й же міг відзначитись Полі, однак його постріл з лінії штрафного у неймовірному стрибку парирував голкіпер Беріша. Між цими моментами розташувався дуже неприємний удар Куртіча, але хавбеку СПАЛа забракло точності. Інші епізоди, що сталися до перерви, виглядали доволі буденно.

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В другому таймі перевага Болоньї стала тотальною, але трансформувати її у гол ніяк не вдавалося. Так, Соріано на 54-й хвилині з вигідної позиції пробив головою повз ворота, а на 68-й його ж потужний постріл з мінімальної дистанції прийшовся у поперечину. Крім того, господарі претендували на пенальті, але після перегляду відеоповтору арбітри відмовилися призначати його. На 80-й же Беріша врятував СПАЛ, парирувавши удар Сансоне з близької відстані. Гості огризалися неточними ударами Ді Франческо та Куртіча, а на 85-й головою ледь не забив Міссіролі – голкіпер Скорупскі витягнув м'яч у карколомному стрибку.

На 90-й хвилині нападнику господарів Сантандеру таки вдалося прошити Берішу, однак взяття воріт скасували через офсайд. Здавалося, що більше голів вболівальники у цій грі не побачать, але Болонья зібралися з силами й вирвала заслужену перемогу на 90+3-й – це Соріано замкнув подачу Орсоліні точним ударом головою.

Фінальний свисток зафіксував важку перемогу Болоньї, якій вдалося набрата чотири залікових бали й тимчасово очолити турнірну таблицію Серії А. СПАЛ з нулем у графі набраних очок залишився на останній позиції.

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