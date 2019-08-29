Болонья креативно презентувала Меделя, обігравши прізвисько чилійця

Чилійський півзахисник Гарі Медель знову буде виступати у чемпіонаті Італії.

Болонья та турецький Бешикташ узгодили трансфер хавбека Гарі Меделя, повідомляє прес-служба італійського клубу.

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За неофіційною інформацією, 32-річний чилієць підписав контракт на 3 сезони.

До слова, Медель вже виступав у чемпіонаті Італії, де провів за міланський Інтер 109 поєдинків, в яких забив один гол.

Варто звернути увагу на винахідливість Болоньї, яка зняла для презентації креативний відеоролик. Зауважимо, що у футбольному світі Гарі відомий під прізвиськом "Пітбуль".

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