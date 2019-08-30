Болонья в компенсированное время вырвала победу над СПАЛом, возглавив турнирную таблицу Серии А

В рамках матча-открытия 2-го тура чемпионата Италии СПАЛ потерпел драматическое выездное поражения в Болонье (1:0 ).

Первый тайм встречи выглядел довольно ровно, но Болонья была немного острее. В частности, хозяева могли открыть счёт на 13-й минуте после навеса, который головой замкнул Дестро – один из защитников перевёл мяч в штангу. На 24-й же мог отличиться Поли, однако его выстрел с линии штрафной в невероятном прыжке парировал голкипер Бериша. Между этими моментами расположился очень неприятный удар Куртича, но хавбеку пришло хватило точности. Другие эпизоды, которые случились до перерыва, выглядели довольно обыденно.

Болонья креативно представила Меделя, обыграв прозвище чилийца

Во втором тайме преимущество Болоньи стало тотальным, но трансформировать его в гол никак не удавалось. Так, Сориано на 54-й минуте из выгодной позиции пробил головой мимо ворот, а на 68-й его же мощный выстрел с минимальной дистанции пришёлся в перекладину. Кроме того, хозяева претендовали на пенальти, но после просмотра видеоповтора арбитры отказались назначать его. На 80-й же Бериша спас СПАЛ, парируя удар Сансоне с близкого расстояния. Гости огрызались неточными ударами Ди Франческо и Куртича, а на 85-й головой едва не забил Миссироли – голкипер Скорупски вытащил мяч в сногсшибательном прыжке.

На 90-й минуте нападающему хозяев Сантандеру удалось прошить Беришу, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. Казалось, что больше голов болельщики в этой игре не увидят, но Болонья собрались с силами и вырвала заслуженную победу на 90+3-й – это Сориано замкнул подачу Орсолини точным ударом головой.

Финальный свисток зафиксировал тяжелую победу Болоньи, которой удалось набрать четыре зачётных балла и временно возглавить турнирную таблицию Серии А. СПАЛ с нулём в графе набранных очков остался на последней позиции.

Северо-лондонское дерби, гладиаторский бой в Риме, Зинченко и Ко в погоне за Ливерпулем: топ-5 матчей евроуик-энда