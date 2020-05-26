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Гравець Торіно вилікувався від коронавірусу

00:45 31 Читать на русском
Гравець Торіно вилікувався від коронавірусу
Гравець Торіно вилікувався від коронавірусу / LightRocket

Футболіст італійського Торіно, в якого раніше діагностували сумнозвісний COVID-19, одужав.

Виконавець "биків" повністю вилікувався і відновив тренування, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Неназваний гравець Торіно захворів 6 травня і був поміщений у карантин. Там він перебував під постійним наглядом. У футболіста була безсимптомна форма захворювання на коронавірус.

Нагадаємо, що міністр спорту Італії озвучив 2 дати можливого рестарту Серії А. Уже 13 червня Торіно може зіграти пропущений домашній матч 25-го туру проти Парми.

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Теги
коронавірус Торіно Торіно Італія
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