Гравець Торіно вилікувався від коронавірусу

Україна — 25 трав 1968
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Карпати – пекло для тренерів. Топ-5 Європи за перестановками та 15 матчів на одного фахівця
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Екс-гравець Роми помер у 21-річному віці – раніше він став біженцем через агента-аферистаІталія — 25 трав 1781
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Ібрагімовіч ризикує попрощатись з футболом через серйозну травму на тренуванні МіланаІталія — 25 трав 6120
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Лех не відпустив Костевича в Динамо Загреб – стало відомо, чому трансфер зірвавсяСвіт — 25 трав 1129
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Аллегрі готовий повернутися до роботи та вже має кілька топ-варіантівІталія — 25 трав 947