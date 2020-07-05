Болонья на виїзді здобула вольову перемогу над Інтером: 30-й тур Серії А, неділя

Інтер вдома не зміг здолати Болонью. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 30-й тур

Інтер – Болонья – 1:2

Голи: Лукаку, 22 – Джувара, 74 , Барроу, 80

Нереалізований пенальті: Мартінес, 62

Вилучення: Бастоні, 77 (друга жовта) – Соріано, 57

Парма – Фіорентина – початок о 20:30

Удінезе – Дженоа – початок о 20:30

Брешія – Верона – початок о 20:30

Сампдорія – СПАЛ – початок о 20:30

Наполі – Рома – початок о 22:45

Ігровий день розпочинав поєдинок Інтер – Болонья. На 13-й хвилині господарям вдалось відкрити рахунок, але арбітр скасував гол через офсайд. Трохи згодом, на 22-й Лукаку на добиванні зумів спрямувати шкіряного у ворота. А під завісу тайму гості мали можливість відігратись. Орсоліні увірвався у штрафний майданчик і потужно пробив, однак голкіпер врятував ворота непоганим сейвом.

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Після перерви Болонья залишилась у меншості. Пряму червону отримав Соріано за зрив атаки. І одразу на 62-й за фол у штрафному майданчику був призначений пенальті. Його не зміг реалізувати Мартінес – з його ударом по центру воріт легко впорався голкіпер. Попри те, що гості залишились у меншості, їм вдалось відігратись. На 74-й Муса Джувара підхопив м'яч після сумбуру у карному суперника і потужно пробив у лівий кут воріт. А на 77-й після другої жовтої, яку отримав Бастоні, сили зрівнялись. Одразу на 80-й Муса Барроу замкнув навісну передачу Домінгеса, вивівши свою команду уперед. Фінальний свисток зафіксував поразку "нерадзуррі" – 1:2.

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