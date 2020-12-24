Аталанта активно розпочала, а Муріель протягом двох хвилин оформив ефектний дубль. Болонья хоч і була в статусі андердога, проте зуміла відігратись у другій 45-хвилинці. Тамеясу реалізував вихід віч-на-віч, а Пас відзначився за кілька хвилин з кутового.

Аталанта віддала перемогу над Болоньєю – Маліновський вийшов рятувати ситуацію, але невдало завершив 2020 рік

Гасперіні вирішив кинути у бій Маліновського – українець з'явився на 84 хвилині, але вирвати перемогу для Аталанти не зумів. Бергамаски втратили можливість наздогнати Ювентус та залишилися на 7 місці з 22 очками, а Болонья розташувалась на 13 позиції з 15 заліковими балами.