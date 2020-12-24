Аталанта активно начала, а Муриель в течение двух минут оформил эффектный дубль. Болонья хоть и была в статусе андердога, однако сумела отыграться во второй 45-минутке. Тамеясу реализовал выход один на один, а Пас отличился за несколько минут с углового.

Аталанта отдала победу над Болоньей – Малиновский вышел спасать ситуацию, но неудачно завершил 2020 год

Гасперини решил бросить в бой Малиновского – украинец появился на 84 минуте, но вырвать победу для Аталанты не сумел. Бергамаски потеряли возможность догнать Ювентус и остались на 7 месте с 22 очками, а Болонья расположилась на 13 позиции с 15 зачетными баллами.