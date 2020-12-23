Болонья та Аталанта зустрічаються в 14 турі Серії А. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Болонья – Аталанта стартує о 21:45 за Києвом. Гру транслює телеканал "Футбол 3". Після непереконливого старту сезону бергамаски починають набирати форму. Підопічні Джан П'єро Гасперіні набрали 7 очок у останніх 3-х матчах, не вигравши лише у Ювентуса. Кілька днів тому Маліновський і Ко розбили Рому з рахунком 4:1 та на момент початку гри розмістилися на 7-й сходинці турнірної таблиці. А от Болонья, навпаки, потрапила у невдалу смугу – лише 2 пункти в останніх 4-х поєдинках і 14 місце після 14 матчів.

Руслан Маліновський вперше за 5 матчів не вийде у стартовому складі Аталанти. Українець розпочне гру в запасі. Загалом у поточному сезоні 27-річний півзахисник зіграв 10 поєдинків у Серії А, відзначившись голом і двома асистами.

Стартові склади команд:

Болонья:

TEAM NEWS



@DijksMitchell returns to the starting XI for the first time since MD1 #BolognaAtalanta #WeAreOne pic.twitter.com/SqKlxNtYmW — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) December 23, 2020

Аталанта: Голліні – Толої, Ромеро, Джімшиті – Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс – Пессіна, Ілічіч – Мурієль.

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