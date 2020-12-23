Болонья и Аталанта встречаются в 14 туре Серии А. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Болонья – Аталанта стартует в 21:45 по Киеву. Игру транслирует телеканал "Футбол 3". После неубедительного старта сезона бергамаски начинают набирать форму. Подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали 7 очков в последних 3-х матчах, не выиграв лишь у Ювентуса. Несколько дней назад Малиновский и Ко разбили Рому со счетом 4:1 и на момент начала игры разместились на 7-й строчке турнирной таблицы. А вот Болонья, наоборот, попала в неудачную полосу – только 2 пункта в последних 4-х поединках и 14 место после 14 матчей.

Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе Аталанты уже в 4-м матче подряд. Правда, ни одну из этих игр хавбек сборной Украины не провел полностью. Всего в текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл 10 поединков в Серии А, отметившись голом и двумя ассистами.

Стартовые составы команд:

Болонья:

TEAM NEWS



@DijksMitchell returns to the starting XI for the first time since MD1 #BolognaAtalanta #WeAreOne pic.twitter.com/SqKlxNtYmW — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) December 23, 2020

Аталанта: Голлини – Толои, Ромеро, Джимшити – Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс – Пессина, Иличич – Муриэль.

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