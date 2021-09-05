Болгарія приймала збірну Литви у матчі відбору до ЧС-2022. Читайте звіт матчу на Футбол 24.

ЧС-2022, кваліфікція

Група С

Болгарія – Литва – 1:0

Гол: Чочев, 82

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Болгарія у рідних стінах приймала відвертого аутсайдера групи, але легкої прогулянки для господарів не було.

Хоча болгари і домінували протягом усього матчу, але гості зуміли втримати нулі на табло аж до 82 хвилини. Івайло Чочев все ж прорвав захисні редути литовців та забив вирішальний гол у матчі.

Литва без залікових балів залишається на дні групи С, болгари піднялись на третю сходинку, поступаючись Швейцарії та Італії.

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