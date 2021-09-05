Болгария принимала сборную Литвы в матче отбора к ЧМ-2022. Читайте отчет матча на Футбол 24.

ЧМ-2022, квалификция

Группа С

Болгария – Литва – 1:0

Гол: Чочев, 82

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Болгария в родных стенах принимала откровенного аутсайдера группы, но легкой прогулки для хозяев не было.

Хотя болгары и доминировали на протяжении всего матча, но гости сумели удержать нули на табло до 82 минуты. Ивайло Чочев все же прорвал защитные редуты литовцев и забил решающий гол в матче.

Литва без зачетных баллов остается на дне группы С, болгары поднялись на третью строчку, уступая Швейцарии и Италии.

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