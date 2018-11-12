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Болбат: Запрошення в збірну – це виклик, треба проявити себе

23:36 1 Читать на русском
Болбат: Запрошення в збірну – це виклик, треба проявити себе
Сергій Болбат / Фото: ФК Шахтар

Хавбек донецького Шахтаря Сергій Болбат поділився враженнями від виклику у національну збірну України.

"Чесно кажучи, не очікував на виклик у збірну. Коли дізнався, то дуже зрадів.

Збірна України зібралася у Києві

Мені почали писати повідомлення, спочатку не зрозумів, чому всі пишуть, вітають. Потім подивився, що викликали.

Зрадів, звичайно. Після такої довгої перерви це для мене хороший виклик. Потрібно проявляти себе", – сказав він в ефірі каналу ФФУ у Youtube.

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