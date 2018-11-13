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Болбат: Приглашение в сборную – это вызов, надо проявить себя

12 ноября 23:36 10 Читати українською
Болбат: Приглашение в сборную – это вызов, надо проявить себя
Сергей Болбат / Фото: ФК Шахтер

Хавбек донецкого Шахтера Сергей Болбат поделился впечатлениями от вызова в национальную сборную Украины.

"Честно говоря, не ожидал вызов в сборную. Когда узнал, то очень обрадовался.

Сборная Украины собралась в Киеве

Мне стали писать сообщения, сначала не понял, почему все пишут, поздравляют. Потом посмотрел, что вызвали.

Обрадовался, конечно. После такого долгого перерыва это для меня хороший вызов. Нужно проявлять себя", – сказал он в эфире канала ФФУ в Youtube.

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