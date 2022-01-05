Одесити на чолі з Романом Григорчуком починають планувати підсилення на прийдешнє трансферне вікно.

Богдан Бутко потрапив до списку гравців, яких новий наставник волів би бачити у команді в другій частині сезону 2021/22, інформує Meta-ratings.

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"Моряки" вже контактували з безробітним 30-річним оборонцем. Щоправда, поки остаточного рішення Бутко не ухвалив. Якщо Богдан все ж надумає перебратись в Одесу, то дістанеться Чорноморцю безкоштовно, адже з літа перебуває без команди.

Нагадаємо, захисник є вихованцем Шахтаря, якому належав донедавна. За основну команду "гірників" українець провів 64 матчі, а решту часу грав в оренді: Маріуполь, Волинь, російський Амкар, польський Лех та турецький Ерзурум. Також Богдан Бутко виступав за збірну України (32 поєдинки).

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