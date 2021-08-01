Бока Хуніорс підписав "примару" Таврії часів УПЛ
Оборонець збірної Перу Луїс Адвінкула змінив іспанський Райо Вальєкано на аргентинський Бока Хуніорс.
Досвідчений фулбек повернувся до Південної Америки, повідомляє офіційний сайт "генуезців".
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Адвінкула підписав із Бокою 3-річний контракт. Трансфер перуанця коштував аргентинському гранду орієнтовно 2 млн євро. Адвінкула, який може закрити весь правий фланг, вже виступав у "срібній" країні в 2016 році, коли турецький Бурсаспор відпустив його в оренду до Ньюеллс Олд Бойз.
До слова, Луїс Адвінкула знаний футбольний пілігрим. За роки професіональної кар'єри він змінив більше десятка клубів. Зокрема, в серпні 2012-го він перейшов до сімферопольської Таврії, але так і не зіграв жодного поєдинку в Україні.
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