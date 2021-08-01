Опытный фулбек вернулся в Южную Америку, сообщает официальный сайт "генуэзцев".

Адвокат возглавил сборную Ирака – он божился завершить карьеру тренера

Адвинкула подписал с Бокой 3-летний контракт. Трансфер перуанца обошелся аргентинскому гранду ориентировочно в 2 млн евро. Адвинкула, который может закрыть весь правый фланг, уже выступал в "серебряной" стране в 2016 году, когда турецкий Бурсаспор отпустил его в аренду в Ньюэллс Олд Бойз.

К слову, Луис Адвинкула известный футбольный пилигрим. За годы профессиональной карьеры он сменил более десятка клубов. В частности, в августе 2012-го он оказался в симферопольской Таврии, но так и не сыграл ни одного поединка в Украине.

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