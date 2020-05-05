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Бока Хуніорс націлився на Муслеру, – ЗМІ

5 травня 07:30 458 Читать на русском
Бока Хуніорс націлився на Муслеру, – ЗМІ
Фернандо Муслера / фото із соцмереж

Голкіпер турецького Галатасарая Фернандо Муслера потрапив до сфери зацікавлень аргентинського Бока Хуніорс.

Уругвайський воротар незабаром може повернутися до Латинської Америки, повідомляє El Observador.

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Муслера зацікавив Бока Хуніорс, який влітку може втратити тріо наявних кіперів. Андрада та Россі можуть перетнути океан, оскільки в їхніх послугах зацікавлені ПСЖ та Удінезе відповідно. Натомість другий воротар Діас, найімовірніше, повернеться з оренди в Ланус.

"Генуезцям" доведеться докласти значних зусиль, аби підписати Муслеру. 33-річний уругваєць проводить вже 9-й сезон за Галатасарай, а заради виступів у Туреччині відмовився від статусу першого номера Лаціо. Стамбульський клуб платить Муслері орієнтовно 3,5 млн євро на рік.

У нинішньому сезоні досвідчений голкіпер провів 34 матчі в усіх турнірах, в 15-ти з них він не пропускав.

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Теги
Світ Бока Хуніорс Бока Хуніорс Трансфери Чемпіонат Аргентини Галатасарай Галатасарай Фернандо Муслера Фернандо Муслера
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