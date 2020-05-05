Бока Хуниорс нацелился на Муслеру, – СМИ

Голкипер турецкого Галатасарая Фернандо Муслера попал в сферу интересов аргентинского Бока Хуниорс.

Уругвайский вратарь вскоре может вернуться в Латинскую Америку, сообщает El Observador.

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Муслера заинтересовал Бока Хуниорс, который летом может потерять трио имеющихся киперов. Андрада и Росси могут пересечь океан, поскольку в их услугах заинтересованы ПСЖ и Удинезе соответственно. А второй вратарь Диас, скорее всего, вернется из аренды в Ланус.

"Генуэзцам" придется приложить значительные усилия, чтобы подписать Муслеру. 33-летний уругваец проводит уже 9-й сезон за Галатасарай, а ради выступлений в Турции отказался от статуса первого номера Лацио. Стамбульский клуб платит Муслере ориентировочно 3,5 млн евро в год.

В нынешнем сезоне опытный голкипер провел 34 матча во всех турнирах, в 15-ти из них он не пропускал.

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