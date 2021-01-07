Кубок Лібертадорес, 1/2 фіналу, перші матчі

Бока Хуніорс – Сантос – 0:0

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Господарі ледь не відкрили рахунок уже на 9-й хвилині, але Вілья після майстерної передачі Тевеса пробив у поперечину. Сантос знайшовся із відповіддю під завісу тайму – Марінью наважився на дальній постріл, який намертво взяв Андраде.

На старті другої половини свою нагоду змарнував Сальвіо, пробивши в кіпера гостей у блискавичній атаці Боки. Згодом ще один напівмомент не використав Марінью. А на 74-й він же спробував намалювати одинадцятиметровий, впавши наче підкошений у карній зоні "генуезців". Проте, VAR свою роботу зробив.

Зрештою, поєдинок завершився нульовою нічиєю. Доля путівки до фіналу вирішиться 14 січня на бразильській землі.

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