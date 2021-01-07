Кубок Либертадорес, 1/2 финала, первые матчи

Бока Хуниорс – Сантос – 0:0

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Хозяева едва не открыли счет уже на 9-й минуте, но Вилья после искусной передачи Тевеса пробил в перекладину. Сантос созрел для ответа под занавес тайма – Мариньо решился на дальний выстрел, который намертво взял Андраде.

На старте второй половины свою возможность упустил Сальвио, пробив в голкипера гостей в молниеносной атаке Боки. Впоследствии еще один полумомент не использовал Мариньо. А на 74-й он же попытался нарисовать одиннадцатиметровый, упав как подкошенный в штрафной зоне "генуэзцев". Однако, VAR свою работу сделал.

В конце концов, поединок завершился нулевой ничьей. Судьба путевки в финал решится 14 января на бразильской земле.

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