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Бобко перейшов у шведський АФК Ескільстуна

22:57 109 Читать на русском
Бобко перейшов у шведський АФК Ескільстуна
Іван Бобко / Фото: АФК Ескільстуна

Екс-хавбек одеського Чорноморця Іван Бобко продовжить кар'єру у чемпіонаті Швеції.

Український хавбек Іван Бобко підписав контракт з АФК Ескільстуна, повідомляє офіційний сайт шведського клубу.

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Термін дії угоди та інші деталі контракту наразі невідомі.

Останнім клубом 28-річного хавбека був одеський Чорноморець, який він покинув минулого літа. Також Бобко відомий за виступами у харківському Металіст і угорському Дебрецені.

За підсумками минулого сезону АФК Ескільстуна піднявся до вищої ліги Швеції.

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Теги
Українці за кордоном АФК Ескільстуна АФК Ескільстуна Світ Іван Бобко Іван Бобко Трансфери
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