Нападник Гента та збірної України Роман Яремчук міг продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини.

Український форвард Гента Роман Яремчук міг перейти в Галатасарай. Про це повідомив ведучий "Профутбол" Ігор Циганик у програмі Циганик Live.

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В останній день трансферного вікна турецький клуб звернувся до Гента з пропозицією придбати Яремчука. Сторони не зуміли домовитись про трансфер українця. Замість Яремчука Галатасарай орендував нападника Марселя Константіноса Мітроглу.

У поточному сезоні Яремчук взяв участь у 31 матчі, забив 9 голів та віддав 2 результативні передачі.

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