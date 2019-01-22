Боатенг здійснив дитячу мрію, перейшовши в Барселону

Новоспечений хавбек Барселони Кевін-Прінс Боатенг емоційно прокоментував перехід до табору "блаугранас".

"Я дуже щасливий. Для мене велика честь перебувати тут і мати можливість виступати за такий великий клуб. Думаю, кожна дитина, яка починає грати в футбол, мріє опинитися в такому клубі як Барселона. Зараз здійснилася моя мрія.

Кевін-Прінс Боатенг офіційно перейшов у Барселону

Я буду віддавати всього себе цьому клубу. Думаю, всі знають про мої сильні сторони та ігровий стиль, тому не хочу про це говорити. Моя мета – допомогти команді", – цитує Боатенга офіційний сайт Барселони.

Нагадаємо, Кевін-Прінс перейшов із Сассуоло в каталонський клуб на правах оренди до кінця поточного сезону.

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