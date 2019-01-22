Боатенг совершил детскую мечту, перейдя в Барселону

Новоиспеченный хавбек Барселоны Кевин-Принс Боатенг эмоционально прокомментировал переход в лагерь "блаугранас".

"Я очень счастлив. Для меня большая честь находиться здесь и иметь возможность выступать за такой великий клуб. Думаю, каждый ребенок, который начинает играть в футбол, мечтает оказаться в таком клубе как Барселона. Сейчас осуществилась моя мечта.

Кевин-Принс Боатенг официально перешел в Барселону

Я буду отдавать всего себя этому клубу. Думаю, все знают о моих сильных сторонах и игровой стиль, поэтому не хочу об этом говорить. Моя цель – помочь команде", – цитирует Боатенга официальный сайт Барселоны.

Напомним, Кевин-Принс перешел из Сассуоло в каталонский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.

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