toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Боатенг совершил детскую мечту, перейдя в Барселону

22 января 12:38 145 Читати українською
Боатенг совершил детскую мечту, перейдя в Барселону
Кевин-Принс Боатенг / Фото ФК Барселона

Новоиспеченный хавбек Барселоны Кевин-Принс Боатенг эмоционально прокомментировал переход в лагерь "блаугранас".

"Я очень счастлив. Для меня большая честь находиться здесь и иметь возможность выступать за такой великий клуб. Думаю, каждый ребенок, который начинает играть в футбол, мечтает оказаться в таком клубе как Барселона. Сейчас осуществилась моя мечта.

Кевин-Принс Боатенг официально перешел в Барселону

Я буду отдавать всего себя этому клубу. Думаю, все знают о моих сильных сторонах и игровой стиль, поэтому не хочу об этом говорить. Моя цель – помочь команде", – цитирует Боатенга официальный сайт Барселоны.

Напомним, Кевин-Принс перешел из Сассуоло в каталонский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.

Коутінью торкнувся дна: як бразилець перетворився у посередність за 160 млн євро

Теги
Барселона Барселона Испания Сассуоло Сассуоло Кевин-Принс Боатенг Кевин-Принс Боатенг
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Трансферное окно, зима-2019 – Дедлайн (LIVE)
    Світ — 12:22526 Трансферное окно, зима-2019 – Дедлайн (LIVE)
3
час
:
2
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук