Захисник Ліона Жером Боатенг, схоже, налаштований відстоювати свої честь і гідність до кінця.

33-річний німець подав апеляцію на рішення суду, яким його було визнано винним у домашньому насильстві щодо колишньої дівчини Шерін Зенлер у 2018-му, інформує L'Equipe.

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Жерому взагалі загрожувало до 1,5 років ув'язнення, але феміда була лояльнішою і змусила Боатенга виплатити постраждалій 1,8 млн євро. Гравець досі продовжує заперечувати свою провину, а тому його адвокат вирішив оскаржити вирок.

До слова, Жером Боатенг цього літа покинув Баварію після 10 років у клубі та приєднався до Ліона, за який поки встиг провести 29 хвилин.

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