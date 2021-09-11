Колишній захисник Баварії нещодавно перебрався у французький Ліон. Напередодні Жерома визнали винним у справі про домашнє насильство.

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"Я і так давно дистанціювався від Жерома. Поважаю німецькі закони і зневажаю насильство щодо жінок. Не маю жодного стосунку до вчинків брата, у нас з ним тепер нічого спільного", – цитує Кевіна-Прінса Bild.

Нагадаємо, Жером Боатенг був визнаний винним у нападі на свою дівчину під час відпустки на Карибських островах після сварки. Футболіст уник тюремного терміну, але заплатить максимальний у таких випадках штраф розміром 1,8 млн євро.

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