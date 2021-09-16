Защитник Лиона Жером Боатенг, похоже, настроен отстаивать свои честь и достоинство до конца.

33-летний немец подал апелляцию на решение суда, которым он был признан виновным в домашнем насилии по отношению к бывшей девушке Шерин Зенлер в 2018-м, информирует L'Equipe.

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Жерому вообще грозило до 1,5 лет заключения, но фемида была лояльной и заставила Боатенга выплатить пострадавшей 1,8 млн евро. Игрок до сих пор продолжает отрицать свою вину, а потому его адвокат решил обжаловать приговор.

К слову, Жером Боатенг этим летом покинул Баварию после 10 лет в клубе и присоединился к Лиону, за который пока успел провести 29 минут.

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